Плита, плиты, плиточка, плитка (надо букву И проверить) Столб, столбик, столбы (бук??у Б проверить) Груз, грузы, погрузка, грузить (букву З проверить) Грыз, грызли, грызет (букву З проверить) Какие слова проверочные а какие...
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Плита, плиты, плиточка, плитка (надо букву И проверить) Столб, столбик, столбы (бук??у Б проверить) Груз, грузы, погрузка, грузить (букву З проверить) Грыз, грызли, грызет (букву З проверить) Какие слова проверочные а какие проверяемые
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