Плиз 70+30*9-5 560-40:8+4 (70+30)*9-5 70+30*(9-5) (560-240):8+4

Плиз 70+30*9-5 560-40:8+4 (70+30)*9-5 70+30*(9-5) (560-240):8+4

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Сократи и реши! 70+30=..., ...*9..., ...-5=..., И так далее
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