Плиз помогите 5. Из приведенного ниже списка выберите то, что относится к понятию коммуникации. А. Школьный урок Б. Программа новостей В. Научная дискуссия Г. Телефо нный разговор Д. Международные переговоры Е. Футбольный матч Ж. Производственное совещание