Плиз помогите 5. Из приведенного ниже списка выберите то, что относится к понятию коммуникации. А. Школьный урок Б. Программа новостей В. Научная дискуссия Г. Телефо нный разговор Д. Международные переговоры Е. ...
Плиз помогите 5. Из приведенного ниже списка выберите то, что относится к понятию коммуникации. А. Школьный урок Б. Программа новостей В. Научная дискуссия Г. Телефо нный разговор Д. Международные переговоры Е. Футбольный матч Ж. Производственное совещание
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Коммуникация - это процесс общения и передачи инфы в устной и письменной форме. А, Б, В, Г, Д, Ж