Плиз! помогите! мне нужно составить предложение и сделать морфологический разбор. я не помню как он делается!!!
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Плиз! помогите! мне нужно составить предложение и сделать морфологический разбор. я не помню как он делается!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я гуляю каждый день Я-мест. ед. ч. им.п. Гуляю-гл.н. ф. - гулять 1 спр. Каждый - местоимение, н.ф. - каждый, определительное, в форме ед.ч., м.р.,им., пад., синт. роль - определение День-ед. число, мужской род, неодушевленное, им. падеж
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