Плиз помогите упростить выражение 5/6*(4,2x-1 1/5y)-5,4*(2/9x-1,5y)=

Плиз помогите упростить выражение 5/6*(4,2x-1 1/5y)-5,4*(2/9x-1,5y)=

Ответ(ы):

Ответил Гость:
......................................
Похожие вопросы