Плиз помогите задача Масса 1-го ящика Количество ящиков Масса всех ящиков ? ?ящ } 300 кг }} - 40 ящ одинаковое ?ящ} 500 кг
Математика
Плиз помогите задача Масса 1-го ящика Количество ящиков Масса всех ящиков ? ?ящ } 300 кг }} - 40 ящ одинаковое ?ящ} 500 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 500:40=12,5(кг)-в одном ящике 2) 300:12,5=24(ящ.)- первое
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