Плиз помогите:Напишіть творчу роботу (обсяг 4-6 речень) на тему "Пісні мого краю", використавши подані синонімічні ряди. Щиро, правдиво, істинно, ві дверто; лунати, звучати, чутися, линути; гарний, чудовий, чарівний, прекрасний. И еще одна маленькая просьбочка: прошу, чтоб нигде в интернете не повторялось. Чтоб никто больше не нашел. Ради этого отдаю все свои 34 балла

Мій край - щире втілення гарних пісень. Кобзарі тут хмурні, а які пісні співають! Правдиві...А їх звучання чутно по всьому гаю. Можна й годинами слухати. Бабусі наші теж ще ті чаклунки - як заспівають, усе село збирається послухати. Ось чому я люблю свій край, бо він істинно-український.