Плиз сделайте правильно. Отметьте основные занятия первобытных людей до эпох не??лита. 1.Земледелие 2.Рыболовство 3.Ювелирное дело 4.Охота 5.Промышленное производство 6.Скотоводство 7.Торговля Составьте пары: государст...

История

Плиз сделайте правильно. Отметьте основные занятия первобытных людей до эпох не??лита. 1.Земледелие 2.Рыболовство 3.Ювелирное дело 4.Охота 5.Промышленное производство 6.Скотоводство 7.Торговля Составьте пары: государство – место его образования. 1.Тюркский каганат 2.Хазарский каганат 3.Волжская Булгария 4.Скифское царство А.Среднее Поволжье Б.Степи Евразии В.Северное Причерноморье Г.Нижнее Поволжье Заполните пропуски в отрывке из “Повести временных лет”. Славяне пришли и сели по Днепру и назвались…………, а другие……………, потому что сели в лесах, а ещё другие сели между Припятью и Двиною и назвались……………., иные сели по Двине и назвались………………, по речке впадающей в Двину, по имени Полота, от нее и получили название……………… . Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, прозвались своим именем - ………………, и построили город, и назвали его Новгородом. А другие сели по Десне, и по Сейму, и по Суле, и назвались……………….. . И так разошелся славянский народ, а по имени и грамота назвалась “славянская”.

Автор: Гость