ПЛИЗ СРОЧНО 35 БАЛЛОВ 2. Подпишите названия крупнейших рек Западной Сибири. Вспомните, что такое уклон реки и как он определяется. Рассчитайте уклон Оби на отрезке от Нижневартовска до устья, если известно, что урез реки у Ниж...
География
ПЛИЗ СРОЧНО 35 БАЛЛОВ 2. Подпишите названия крупнейших рек Западной Сибири. Вспомните, что такое уклон реки и как он определяется. Рассчитайте уклон Оби на отрезке от Нижневартовска до устья, если известно, что урез реки у Нижневартовска составляет 35 м, а расстояние до устья – 1711 км. Подпишите величину уклона Оби на контурной карте. 4. Сильная заболоченность территории Западно-Сибирской низменности вызывает большие трудности в ее освоении, резко ухудшают условия труда и быта людей. Пользуясь необходимыми картами атласа, устно определите: А) среднюю плотность населения и особенности размещения населения Западной Сибири; Б) общую особенность транспортно-географического положения большинства городов; В) основные районы нефтяных и газовых месторождений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)Для рек Западной Сибири, в том числе самых крупных — Оби, Иртыша и Енисея, характерны незначительные уклоны и малая скорость течения.
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