ПЛИЗ СРОЧНО 35 БАЛЛОВ 2. Подпишите названия крупнейших рек Западной Сибири. Вспомните, что такое уклон реки и как он определяется. Рассчитайте уклон Оби на отрезке от Нижневартовска до устья, если известно, что урез реки у Ниж...

География
ПЛИЗ СРОЧНО 35 БАЛЛОВ 2. Подпишите названия крупнейших рек Западной Сибири. Вспомните, что такое уклон реки и как он определяется. Рассчитайте уклон Оби на отрезке от Нижневартовска до устья, если известно, что урез реки у Нижневартовска составляет 35 м, а расстояние до устья – 1711 км. Подпишите величину уклона Оби на контурной карте. 4. Сильная заболоченность территории Западно-Сибирской низменности вызывает большие трудности в ее освоении, резко ухудшают условия труда и быта людей. Пользуясь необходимыми картами атласа, устно определите: А) среднюю плотность населения и особенности размещения населения Западной Сибири; Б) общую особенность транспортно-географического положения большинства городов; В) основные районы нефтяных и газовых месторождений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)Для рек Западной Сибири, в том числе самых крупных —  Оби,  Иртыша и  Енисея, характерны незначительные уклоны и малая скорость течения. 
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