Плиз.Верное определение среднего арифметического 1) Среднее арифметическое нескольких чисел равно произведению этих чисел, деленному на количество сомножителей 2) Среднее арифметическое нескольких чисел равно сумме этих чисел...

Математика

Плиз.Верное определение среднего арифметического 1) Среднее арифметическое нескольких чисел равно произведению этих чисел, деленному на количество сомножителей 2) Среднее арифметическое нескольких чисел равно сумме этих чисел, делённой на количество слагаемых в этой сумме 3) Среднее арифметическое нескольких чисел равно сумме самого большого и самого маленьких чисел делённых на два

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