ПлиззКакая из основ является производящей для данного слова Беглец (бег, беглый), возчик (воз.возить), овсянка (овес, овсяный), полковник (полк, полковой), садовник (сад, садовой), ночевка (ночь,ночевать), лесник (лес, лесной)
Русский язык
ПлиззКакая из основ является производящей для данного слова Беглец (бег, беглый), возчик (воз.возить), овсянка (овес, овсяный), полковник (полк, полковой), садовник (сад, садовой), ночевка (ночь,ночевать), лесник (лес, лесной)
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Бег, воз, овес, полк, сад, ноч, лес. Удачи)
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