Площадь боковой поверхности прямого параллелепипеда, если каждое его ребро равно 3 см

Площадь боковой поверхности прямого параллелепипеда, если каждое его ребро равно 3 см

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Sбок=4*3*3=36 (см)^2
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