Площадь комнаты 20 кв.м высота 3м. Какое количество теплоты необходимо для прогревания воздуха в комнате от 4 градусов до 20 градусов.Помогите пожалуйста.
Площадь комнаты 20 кв.м высота 3м. Какое количество теплоты необходимо для прогревания воздуха в комнате от 4 градусов до 20 градусов.Помогите пожалуйста.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Q=c*m(t2-t1) m=плотность*V V=S*h Плотность=1.293кгм^3 c=1300Дж <== возможно ошибся посмотри по учебнику Q=c*плотность*S*h(t2-t1) Q=1300*1.293*20*3(20-4) Qпримерно=16*10^5Дж=1600кДж