Площадь кухни в 3 раза меньше площади комнаты поэтому для ремонта пола кухни потребовалось на 24 квадратных метров линолеума меньше чем для комнаты Какова площадь кухни задача уравнение

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Площадь кухни в 3 раза меньше площади комнаты поэтому для ремонта пола кухни потребовалось на 24 квадратных метров линолеума меньше чем для комнаты Какова площадь кухни задача уравнение

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