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Площадь квадрата со стороной 7 м
Площадь квадрата со стороной 7 м
Ответ(ы):
Ответил Гость:
7х7=49м площадь квадрата
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