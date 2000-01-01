Площадь первого участка 120 м в квадрате,второго 160 м в квадрате.При одинаковой норме высева на 1 м в квадрате на первом участке высеяли семян ржи на 1 кг меньше,чем втором. Объясни, что означает выражения. 160-120 , 1000:(160- 120) 1000:(160-120)*160