Площадь первого участка 120м кв, второго 160м кв. При одинаковой норме высева на 1м кв на первом участке высеяли семян ржи на 1кг меньше,чем на втором . Обьясни, что означают выражения 160-120 1000:(160-120) 1000:(160-120)*160