Площадь первого участка 120м кв, второго 160м кв. При одинаковой норме высева на 1м кв на первом участке высеяли семян ржи на 1кг меньше,чем на втором . Обьясни, что означают выражения 160-120 1000:(160-120) 1000:(...
Площадь первого участка 120м кв, второго 160м кв. При одинаковой норме высева на 1м кв на первом участке высеяли семян ржи на 1кг меньше,чем на втором . Обьясни, что означают выражения 160-120 1000:(160-120) 1000:(160-120)*160
Ответ(ы):
Ответил Гость:
160-120 = 40 м.кв. - разность площадей. 1000:(160-120) = 1000:40 = 25 г/кв.м. - норма высева на 1 м.кв. 1000:(160-120)*160 = 1000:40*160 = 25*160 = 4000 г = 4 кг - высеяли семян на первом участке.