Площадь первого участка 14,15 а, площадь второго участка на 5,85 а больше,а третьего в 1,6 раза меньше,чем второго найди площадь трех участков

Первый - 14,15 <----------- | Второй - ? на 5,85 > ------| <----------- |> Всего ? Третий - ? в 1,6 раза > --------------------| | Решение: 1) 14,15+5,85=20(Второй) 2) 20: 1,6=200:16=12,5(Третий) 3) 14,15 + 20 + 12,5 = 46,65(Всего)