Площадь поверхности шара равна 225П м 2. Чему равен радиус?

Площадь поверхности шара равна 225П м 2. Чему равен радиус?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
S=4piR R=225pi/4pi R=15/2 R=7.5
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