Площадь прямоугольного треугольника равна 50 корень из 3 деленное на 3. Один из острых углов равен 60. Найдите длину катета, лежащего напротив этого у гла
Площадь прямоугольного треугольника равна 50 корень из 3 деленное на 3. Один из острых углов равен 60. Найдите длину катета, лежащего напротив этого у гла
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) треугольник прямоугольный, углы равны 90, 60 и 30 пусть х - искомый катет, тогда гипотенуза=х/сos30= (2x)/sqrt{3} другой катет = половине гипотенузы =(1/2)*((2x)/sqrt{3})=х/sqrt{3} S треугольника = (1/2)*(х/sqrt{3})*х=(50*sqrt{3})/3 х=10 Искомый катет = 10