Площадь ромба равна 27, а периметр равен 36. Найдите высоту ромба.

Площадь ромба равна 27, а периметр равен 36. Найдите высоту ромба.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
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