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Площадь ромба равна 27, а периметр равен 36. Найдите высоту ромба.
Площадь ромба равна 27, а периметр равен 36. Найдите высоту ромба.
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плораоросормоморпоплоплррлпрлп. плордпдпроплрплоплоплрлоолролрорд
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