Площадь земель фермерского хозяйства, отведенная под посадку сельскохозяйственных культур, состовляет 72 га и распределена между зерновыми и зернобобо выми культурами в отношении 7:2 . Сколько гектаров занимают зерноб...
Площадь земель фермерского хозяйства, отведенная под посадку сельскохозяйственных культур, состовляет 72 га и распределена между зерновыми и зернобобо выми культурами в отношении 7:2 . Сколько гектаров занимают зернобобовые культуры?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Зерновые культуры - 7 частей Зернобобовые культуры - 2 части Площадь земель - 72 га ------------------------------- 72 : (7 + 2) = 8 (га) - одна часть 8 * 2 = 16 (га) - площадь, занятая зернобобовыми культурами Ответ: 16 га.