площадь земель фермерского хозяйства, отведенная под посадку с/х культур,составляет 49 га и распределена между зерновыми культурами и картофелем в отн ошении 2:5 срответственно.сколько гектаров занимают зерновые культ...
площадь земель фермерского хозяйства, отведенная под посадку с/х культур,составляет 49 га и распределена между зерновыми культурами и картофелем в отн ошении 2:5 срответственно.сколько гектаров занимают зерновые культуры?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) раасчитаем отношение: 2+5=7(частей) 2) 49:7=7(га)- водной части 3) 7*2=14(га)-занято зерновыми культурами