Площадь земель фермерского хозяйство, отведенных под посадку сельскохозяйствнный культур, составляет 24 га и распределена между зерновыми и овощными к ультурами в отношении 5:3 соотвественно Сколько гектаров занимают ...
Площадь земель фермерского хозяйство, отведенных под посадку сельскохозяйствнный культур, составляет 24 га и распределена между зерновыми и овощными к ультурами в отношении 5:3 соотвественно Сколько гектаров занимают зерновые культуры?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
5+3=8 частей всего 24:8=3 Га - одна часть 5х3=15 Га занимают зерновые культуры