Площать стола 4800см.квадратных, его ширина 60 см.Чему равен его периметр.
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Площать стола 4800см.квадратных, его ширина 60 см.Чему равен его периметр.
Ответ(ы):
Гость:
Т.к. известна площадь и ширина, можем найти длину стола: 4800см/60см=80см. Периметр прямоугольника находим по формуле: Р=2(а+в) Р=2(80см+60см)=2*140см=240см Ответ: 240 см.
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