Площа бічної поверхвюі правильного тетраедра дорівнює 27√3 см^. знайдіть висоту цього тетраедра . срочно !! пожалуйста
Геометрия
Площа бічної поверхвюі правильного тетраедра дорівнює 27√3 см^. знайдіть висоту цього тетраедра . срочно !! пожалуйста
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