Площа бічної поверхвюі правильного тетраедра дорівнює 27√3 см^. знайдіть висоту цього тетраедра . срочно !! пожалуйста

Геометрия
Площа бічної поверхвюі правильного тетраедра дорівнює 27√3 см^. знайдіть висоту цього тетраедра . срочно !! пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решение во вложенном файле.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста срочно!!! 2 задание.
Ответить
Математика
Найдите допустимые значения переменной x в выражении √x-2
Ответить
Қазақ тiлi
Tabigat korki agash shgarma
Ответить
Русский язык
Подбери к данным сущемтвительным противоположнве по смыслу, чтобы они были 2-го склонения. Начало - Жара - Ночь - Друг - Север - П...
Ответить
Математика
Составить по 2 верных равенства и неравенства используя числа 21,14,8,7
Ответить