Площадь Атлантического океана 91 6000 000 км квадрате . Это меньше чем площадь Тикого океана на 87 000 000 км квадрате и больше площади Северного Ледовитого океана на 76 850 000 км квадрате. На сколько площадь Северного Ледовит...
Математика
Площадь Атлантического океана 91 6000 000 км квадрате . Это меньше чем площадь Тикого океана на 87 000 000 км квадрате и больше площади Северного Ледовитого океана на 76 850 000 км квадрате. На сколько площадь Северного Ледовитого океана меньше площадь Тихого? Предложите два способа решение задачи.
Ответ(ы):
Гость:
Первый способ . Площадь Тихого океана равна : 916000000 + 87000000 = 1003000000 км2 Площадь Северного Ледовитого океана равна : 916000000 - 76850000 = 839150000 км2 Площадь Северного Ледовитого океана меньше площади Тихого океана на : 839150000 - 1003000000 = - 163850000 км2 Второй способ .Площадь северного Ледовитого океана меньше площади тихого океана на : 87000000 + 76850000 = 163850000 км2
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