Площадь Атлантического океана 91 6000 000 км квадрате . Это меньше чем площадь Тикого океана на 87 000 000 км квадрате и больше площади Северного Ледовитого океана на 76 850 000 км квадрате. На сколько площадь Северного Ледовит...

Математика

Площадь Атлантического океана 91 6000 000 км квадрате . Это меньше чем площадь Тикого океана на 87 000 000 км квадрате и больше площади Северного Ледовитого океана на 76 850 000 км квадрате. На сколько площадь Северного Ледовитого океана меньше площадь Тихого? Предложите два способа решение задачи.

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