Площадь большого почтовлй марки 1800мм(2), а её длина 60мм.Во сколько раз ширина этой марки меньше её длины

Математика

Площадь большого почтовлй марки 1800мм(2), а её длина 60мм.Во сколько раз ширина этой марки меньше её длины

Автор: Гость