Площадь большого почтовлй марки 1800мм(2), а её длина 60мм.Во сколько раз ширина этой марки меньше её длины
Математика
Площадь большого почтовлй марки 1800мм(2), а её длина 60мм.Во сколько раз ширина этой марки меньше её длины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1800мм^2.=18см^2 60мм. = 6см. 18 : 6 = 3см. - ширина 6 : 3 = 2 Ответ: в 2 раза больше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Даны: соляная кислота, хлорид меди(2), гидроксид латвия, хлорид железа (3), карбонат магния Получить: оксид железа (3) , хлорид магния , медь
Русский язык
Алгебра
Помогите,пожалуйста с заданием. Если можно,то поподробнее решение и во вложении. Вычислите площадь фигуры ограниченной линиями: y=x^2-4x+5 y=x+1
Информатика