Площадь дна бассейна 200 см в кв, а высота 40 см. Каков объём воды в аквариуме если он заполнен на 1/3 по высоте?

Физика

Площадь дна бассейна 200 см в кв, а высота 40 см. Каков объём воды в аквариуме если он заполнен на 1/3 по высоте?

Автор: Гость