Площадь дна бассейна 200 см в кв, а высота 40 см. Каков объём воды в аквариуме если он заполнен на 1/3 по высоте?

Физика
Площадь дна бассейна 200 см в кв, а высота 40 см. Каков объём воды в аквариуме если он заполнен на 1/3 по высоте?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=Sh=200 см²×40 см=8000 см³
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