Площадь дна кастрюли равна 1300 см квадрата. Вычислите, на сколько увеличится давле??ие кастрюли на стол, если в нее налить воду обьемом 3.9 л.

Физика

Площадь дна кастрюли равна 1300 см квадрата. Вычислите, на сколько увеличится давле??ие кастрюли на стол, если в нее налить воду обьемом 3.9 л.

Автор: Гость