Площадь дна кастрюли равна 1300 см квадрата. Вычислите, на сколько увеличится давле??ие кастрюли на стол, если в нее налить воду обьемом 3.9 л.
Физика
Площадь дна кастрюли равна 1300 см квадрата. Вычислите, на сколько увеличится давле??ие кастрюли на стол, если в нее налить воду обьемом 3.9 л.
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