Площадь двух огородов равна 105 кв метров.Чему равна площадь первого огорода,если он в 4 раза больше второго?
Математика
Площадь двух огородов равна 105 кв метров.Чему равна площадь первого огорода,если он в 4 раза больше второго?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х- S первого огорода х - S второго огорода 4х+х=105 5х=105 х=21 м² S второго 4*21=84 м² S первого
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