Площадь двух огородов равна 105 кв метров.Чему равна площадь первого огорода,если он в 4 раза больше второго?

Математика

Площадь двух огородов равна 105 кв метров.Чему равна площадь первого огорода,если он в 4 раза больше второго?

Автор: Гость