Площадь двух огородов равна 105 кв метров.Чему равна площадь первого огорода,если он в 4 раза больше второго?

Математика
Площадь двух огородов равна 105 кв метров.Чему равна площадь первого огорода,если он в 4 раза больше второго?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х- S первого огорода х  - S второго огорода 4х+х=105 5х=105 х=21 м² S второго 4*21=84 м² S первого 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Морфемный разбор слов мечтать светлеть мчаться завтракать ужинать бледнеть
Ответить
Физика
ПОМОГИТЕ СРОЧНО расчитайте объём воздушного шара наполненный гелием на котором вы будете путешествовать с вашим другом. m1=55кг , m2=90кг
Ответить
Литература
Характеристика Доктора Ватсона, будь ласка дуже треба
Ответить
Математика
Скорость лыжника составляет 1/6 скорости аэросаней. За 3 ч аэросани прошли 180 км. Сколько километров пройдет лыжник за 1 ч 30 мин?
Ответить
Алгебра
Разложите на множители 4a^2-4ab+b^2-4
Ответить