Площадь комнаты 20 м2,высота 3м.Какое количество теплоты необходимо для нагревания воздуха в комнате от 4 градусов до 20
Физика
Площадь комнаты 20 м2,высота 3м.Какое количество теплоты необходимо для нагревания воздуха в комнате от 4 градусов до 20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Найдём объём комнаты: V= S * h = 20*3 = 60 м3; 2 Найдем массу воздуха в комнате m = плотность * V= 1,3*60 = 78 кг 3. Найдем количество теплоты для нагревания воздуха Q=c*m*(t2-t1)=1000*78*(20-4) = 1248000Дж = 1248 кДж
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