Площадь комнаты 20 м2,высота 3м.Какое количество теплоты необходимо для нагревания воздуха в комнате от 4 градусов до 20

Физика
Площадь комнаты 20 м2,высота 3м.Какое количество теплоты необходимо для нагревания воздуха в комнате от 4 градусов до 20
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Найдём объём комнаты: V= S * h = 20*3 = 60 м3; 2 Найдем массу воздуха в комнате m = плотность * V= 1,3*60 = 78 кг 3. Найдем количество теплоты для нагревания воздуха Q=c*m*(t2-t1)=1000*78*(20-4) = 1248000Дж = 1248 кДж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Напишите подробно решение, задание в фото, дз18
Ответить
Биология
Объясните, почему повышается слуховая чувствительность, если сначала приблизить часы к уху, пока не услышим звук, а потом убрать часы и преподнести...
Ответить
Математика
Про­ек­тор пол­но­стью осве­ща­ет экран A вы­со­той 100 см, рас­по­ло­жен­ный на р??с­сто­я­нии 230 см от про­ек­то­ра. На каком наи­мень­шем рас­с...
Ответить
Литература
Кем станет крепостной мальчик? История крепостного мальчика-повесть. 5 класс
Ответить
Английский язык
Dear Helen, I (to write) to you from Cambridge. We (to arrive) to London on Tuesday and (to be) in England for five days already. Our hotel (to sit...
Ответить