Площадь комнаты 20 м2,высота 3м.Какое количество теплоты необходимо для нагревания воздуха в комнате от 4 градусов до 20

Физика

Площадь комнаты 20 м2,высота 3м.Какое количество теплоты необходимо для нагревания воздуха в комнате от 4 градусов до 20

Автор: Гость