Площадь квадрата 2500 см в квадрате Найдите площадь прямоугольника длина которого ??авна стороне квадрата а ширина на 8 сантиметров меньше стороны квадрата вырази площадь прямоугольника в более крупных единицах

Математика

Площадь квадрата 2500 см в квадрате Найдите площадь прямоугольника длина которого ??авна стороне квадрата а ширина на 8 сантиметров меньше стороны квадрата вырази площадь прямоугольника в более крупных единицах

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