Площадь квадрата 2500 см в квадрате Найдите площадь прямоугольника длина которого ??авна стороне квадрата а ширина на 8 сантиметров меньше стороны квадрата вырази площадь прямоугольника в более крупных единицах
Математика
Площадь квадрата 2500 см в квадрате Найдите площадь прямоугольника длина которого ??авна стороне квадрата а ширина на 8 сантиметров меньше стороны квадрата вырази площадь прямоугольника в более крупных единицах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень из 2500 = 50, значит длина прямоугольника равна 50см. Ширина: 50-8=42 Площадь:50*42=2100см в квадрате. 2100см= 21метр в квадрате.
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