Площадь квадрата 64см2. Ширина прямоугольника равна стороне квадрата, а длина в3 ра??а больше. Найти периметр и площадь прямоугольника.

Математика

Площадь квадрата 64см2. Ширина прямоугольника равна стороне квадрата, а длина в3 ра??а больше. Найти периметр и площадь прямоугольника.

Автор: Гость