Площадь квадрата 64см2. Ширина прямоугольника равна стороне квадрата, а длина в3 ра??а больше. Найти периметр и площадь прямоугольника.
Математика
Площадь квадрата 64см2. Ширина прямоугольника равна стороне квадрата, а длина в3 ра??а больше. Найти периметр и площадь прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 см - сторона квадрата Длина прямоуг. = 8*3=24 Периметр = 2(24+8) =64 см Площадь = 24*8 =192 см2
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