Площадь параллелограмма равна 36см2, а его периметр равен 34 см. Высота, проведённая к одной из его сторон, в 4 раза меньше, чем эта сторона. Вычисли: 1) данную высоту; 2) сторону, к которой она проведена; 3) вторую сторон...

Геометрия

Площадь параллелограмма равна 36см2, а его периметр равен 34 см. Высота, проведённая к одной из его сторон, в 4 раза меньше, чем эта сторона. Вычисли: 1) данную высоту; 2) сторону, к которой она проведена; 3) вторую сторону параллелограмма. Ответы: 1) высота равна___см; 2) сторона, к которой проведена высота, равна ___ см; 3) вторая сторона равна ___ см.

Автор: Гость