Площадь параллелограмма равна 36см2, а его периметр равен 34 см. Высота, проведённая к одной из его сторон, в 4 раза меньше, чем эта сторона. Вычисли: 1) данную высоту; 2) сторону, к которой она проведена; 3) вторую сторон...
Геометрия
Площадь параллелограмма равна 36см2, а его периметр равен 34 см. Высота, проведённая к одной из его сторон, в 4 раза меньше, чем эта сторона. Вычисли: 1) данную высоту; 2) сторону, к которой она проведена; 3) вторую сторону параллелограмма. Ответы: 1) высота равна___см; 2) сторона, к которой проведена высота, равна ___ см; 3) вторая сторона равна ___ см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим высоту = а, сторону - 4а. Тогда S = a*4a=4a^2 4a^2=36 a^2=9 a=3 (см) - высота. Сторона = 4*3=12 (см). Если периметр = 32, то полупериметр = 16 (это сумма двух смежных сторон фигуры). Тогда вторая сторона = 16-12=4 (см). Ответ: 3 см; 12 см; 4 см
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