Площадь пола спортивного зала имеющего форму прямоугольного параллелепипеда равна 192 метрам в квадрате. а его объём 960 метров в кубе. найдите высоту спортивного зала

Математика

Площадь пола спортивного зала имеющего форму прямоугольного параллелепипеда равна 192 метрам в квадрате. а его объём 960 метров в кубе. найдите высоту спортивного зала

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