Площадь пола спортивного зала имеющего форму прямоугольного параллелепипеда равна 192 метрам в квадрате. а его объём 960 метров в кубе. найдите высоту спортивного зала

Математика
Площадь пола спортивного зала имеющего форму прямоугольного параллелепипеда равна 192 метрам в квадрате. а его объём 960 метров в кубе. найдите высоту спортивного зала
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
960:192=5 метрам Ответ:5 метров высота зала
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В школьную библиотеку привезли 60 учебников по истории и 40 учебников по агиографии в пачках, по 10книг в каждой.Сколько всего пачек учебников прив...
Ответить
Русский язык
Где мужской где женский род Керчь Галич Китеж Птичь (река) Сураж Дорогобуж Себеж(река) Случь ( река ) Россошь.
Ответить
Физика
Два кубика, чугунный и железный, равной массы подвешены к коромыслу весов. Нарушиься ли равновесие весов, если оба кубика опустить в керосин?
Ответить
Русский язык
Пожалуйста быстро!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Русский язык
Всем привет,Помогите пожалуйста,нужно очень срочно.. В каком ряду во всех словах ??ишется буква"Е"? 1)пр_спокойный,пр_градить,пр_скучный 2)пр...
Ответить