Площадь поверхности куба равна 13целых одна вторая квадратных сантиметров.Какова длина ребра этого куба?
Математика
Площадь поверхности куба равна 13целых одна вторая квадратных сантиметров.Какова длина ребра этого куба?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну если 13.69 то 3.7x3.7=13.69
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпиши из текста слова,которые нельзя переносить. с новой строки спиши три слова, ??оторые можно переносить,разделяя их для переноса. Бабушка пасла...
Математика
Скорость лодки по течению реки восемнадцать целых одна четвёртая километров в ча?? надо найти Расстояние которое пройдет лодка за 2 часа против теч...
Математика