Площадь поверхности куба равна 13целых одна вторая квадратных сантиметров.Какова длина ребра этого куба?

Математика
Площадь поверхности куба равна 13целых одна вторая квадратных сантиметров.Какова длина ребра этого куба?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну если 13.69 то          3.7x3.7=13.69
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