Площадь прямоугольника 720 см в квадрате.Найти сумму длин его сторон,если длина прямоугольника 80 см.
Математика
Площадь прямоугольника 720 см в квадрате.Найти сумму длин его сторон,если длина прямоугольника 80 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)80*2=160(см) 2)720-160=560(см) 3)160+560=720(см) Ответ: периметр прямоугольника=720 см.
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