Площадь равнобедренного треугольника равна 12. Высота, проведённая к его основани??, равна 4. Найдите периметр этого треугольника.

Геометрия
Площадь равнобедренного треугольника равна 12. Высота, проведённая к его основани??, равна 4. Найдите периметр этого треугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находи основание к которому проведена высота S=1/2ah a=12/2=6 по теореме пифагора находим сторону 3^2+4^2=5^2 значит сторона равна 5. тк треугольник  равнобедренный то и оставшаяся сторона равна 5 P=5+5+6=16
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