Площадь суши на земном шаре составляет 153 000 000 Россия занимает девятую часть всей ??уши . Площадь Канады 9 976 000 км кв , Китая 9 600 000 км кв , Австралии 7 700 000 км кв Какое из этих государств занимает самую большую п...

Математика
Площадь суши на земном шаре составляет 153 000 000 Россия занимает девятую часть всей ??уши . Площадь Канады 9 976 000 км кв , Китая 9 600 000 км кв , Австралии 7 700 000 км кв Какое из этих государств занимает самую большую площадь?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
153 000 000:9=17 000 000км²-территория России самая большая
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сумма двух чисел больше одного на 70 а другого на 80найди сумму
Ответить
Русский язык
Детонька - какой суффикс.
Ответить
Математика
Вычисли с проверкой 65+35
Ответить
Русский язык
Упражнение 480. Выписать в один столбик причастия в другой деепричастия. Помогите пожалуйста!
Ответить
Қазақ тiлi
8. Тест тапсырмаларын орындаңыз. 1. Сөйлемді толықтырыңыз. Адам уақытты ... істерге жұмсауы керек. А. әртүрлі В. пайдалы С. белгілі Д. сапалы 2. Сө...
Ответить