Площадь суши на земном шаре составляет 153 000 000 Россия занимает девятую часть всей ??уши . Площадь Канады 9 976 000 км кв , Китая 9 600 000 км кв , Австралии 7 700 000 км кв Какое из этих государств занимает самую большую п...
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Площадь суши на земном шаре составляет 153 000 000 Россия занимает девятую часть всей ??уши . Площадь Канады 9 976 000 км кв , Китая 9 600 000 км кв , Австралии 7 700 000 км кв Какое из этих государств занимает самую большую площадь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
153 000 000:9=17 000 000км²-территория России самая большая
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