Площадь суши на земном шаре составляет 153 000 000 Россия занимает девятую часть всей ??уши . Площадь Канады 9 976 000 км кв , Китая 9 600 000 км кв , Австралии 7 700 000 км кв Какое из этих государств занимает самую большую п...

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Площадь суши на земном шаре составляет 153 000 000 Россия занимает девятую часть всей ??уши . Площадь Канады 9 976 000 км кв , Китая 9 600 000 км кв , Австралии 7 700 000 км кв Какое из этих государств занимает самую большую площадь?

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