Площадь треугольника равна 75см квадратных. Найдите стороны этого прямоугольника если одна из них в три раза больше другой.

Геометрия

Площадь треугольника равна 75см квадратных. Найдите стороны этого прямоугольника если одна из них в три раза больше другой.

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