Площадь треугольника равна 75см квадратных. Найдите стороны этого прямоугольника если одна из них в три раза больше другой.
Геометрия
Площадь треугольника равна 75см квадратных. Найдите стороны этого прямоугольника если одна из них в три раза больше другой.
Ответ(ы):
Гость:
S=75 см^2 S=ab пусть а=х, тогда b=3х 3x*x=75 x^2=75/3 x^2=25 x=5 - a b - 5*3=15 ответ: 5, 15, 5, 15
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