Площадь зеркала прямоугольной формы 6 000 см в квадрате. Длина зеркала 1 м. Найди шир??ну зеркала в сантиметрах.

Математика
Площадь зеркала прямоугольной формы 6 000 см в квадрате. Длина зеркала 1 м. Найди шир??ну зеркала в сантиметрах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объясняю: 1000см=10м 6000:10=600м 1м=100см 600:100=6м ширина
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