Площадь зеркала прямоугольной формы 6 000 см в квадрате. Длина зеркала 1 м. Найди шир??ну зеркала в сантиметрах.

Математика

Площадь зеркала прямоугольной формы 6 000 см в квадрате. Длина зеркала 1 м. Найди шир??ну зеркала в сантиметрах.

Автор: Гость