Площина а перетинає сторону AC трикутника ABC в точці K, а сторону CB в точці L. відомо, ??о CK:AK=2:3, CL:CB=2:5. доведіть, що AB|| (альфа). знайдіть площу трикутника KCL, якщо площа трикутника ABC 75 см^2

Геометрия

Площина а перетинає сторону AC трикутника ABC в точці K, а сторону CB в точці L. відомо, ??о CK:AK=2:3, CL:CB=2:5. доведіть, що AB|| (альфа). знайдіть площу трикутника KCL, якщо площа трикутника ABC 75 см^2

Автор: Гость