Площина а перетинає сторону AC трикутника ABC в точці K, а сторону CB в точці L. відомо, ??о CK:AK=2:3, CL:CB=2:5. доведіть, що AB|| (альфа). знайдіть площу трикутника KCL, якщо площа трикутника ABC 75 см^2

Геометрия
Площина а перетинає сторону AC трикутника ABC в точці K, а сторону CB в точці L. відомо, ??о CK:AK=2:3, CL:CB=2:5. доведіть, що AB|| (альфа). знайдіть площу трикутника KCL, якщо площа трикутника ABC 75 см^2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение смотри в файле
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста))) Что надо делать в 3?
Ответить
Другие предметы
Написать сообщение о гиподинамии (5 класс)
Ответить
Геометрия
Рассмотрите рисунок какую площадь имеет голова буратино если площадь одной клетки 0.25 см(2)
Ответить
Литература
Составьте план эпизодов бородинского сражения Срочно даю 40 баллов
Ответить
Математика
В каком из примеров последним действием надо выполнять вычитание? 1)400+70•3-350 2)640-270+280•3 3)(400+70•3):2•70 4)(350+250:5)•70
Ответить