Плоскость альфа проходит через основание АД трапеции АВСД. М и N - середины боковых сторон трапеции. докажите, что МN// альфа. найдите АД, если ВС =4см MN=6 см

Математика
Плоскость альфа проходит через основание АД трапеции АВСД. М и N - середины боковых сторон трапеции. докажите, что МN// альфа. найдите АД, если ВС =4см MN=6 см
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если пряма параллельно какой-либо прямой,лежащей в плоскости, то эта прямая параллельна самой плоскости. 1) А  у нас MN||AD , AD⊂α ⇒MN||α 2) (BC + AD)/2 = MN     (4 + AD)/2 = 6 ⇒ 4 + AD = 12 ⇒ AD = 8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Кто из героев дружил отцом чатского
Ответить
Математика
Помогите упростить выражение х*14*10
Ответить
Биология
Сколько раз в день ходит обычный человек в туалет
Ответить
Қазақ тiлi
Сыйлайды корень суфикс окончание
Ответить
Математика
Помогите решить хорошо что тут делать
Ответить