Плоскость альфа проходит через основание АД трапеции АВСД. М и N - середины боковых сторон трапеции. докажите, что МN// альфа. найдите АД, если ВС =4см MN=6 см

Гость: Гость:

Если пряма параллельно какой-либо прямой,лежащей в плоскости, то эта прямая параллельна самой плоскости. 1) А у нас MN||AD , AD⊂α ⇒MN||α 2) (BC + AD)/2 = MN (4 + AD)/2 = 6 ⇒ 4 + AD = 12 ⇒ AD = 8