Плоскости альфа и бета пересекаются по прямой а. Через точку А прямой а проведена плоскость гамма, не содержащая прямую а. Докажите, что плоскость гамма пересекает плоскости а льфа и бета по двум различным прямым.

Две разные плоскости пересекаются по одной прямой, и по прямой а ,других общих прямых нет, если пл. гамма пересекает пл. и по одной прямой, то это прямая а, только она принадлежит и пл., и пл., тогда прямая а принадлежит пл. гамма, что противоречит условию задачи, т е мы доказали , что пл. гамма пересекает и по различным прямым