Плот отправился от берега и поплыл по реке.Через 25 минут вслед за ним отправилась ??оторная лодка собственная скорость равна 15 км/ч и проплыл 1.5 км догнал плот .Найити скорость течения рееки

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Пусть скорость течения х. Тогда лодка плыла со скоростью 15+х. Время за которое лодка догнала плот равно 1,5:(15+х). Плот, до того момента, когда его догнала лодка плыл со скоростью х время равное 5/12+1,5:(15+х), где 5/12 это 25 мин переведенное в часы. Т.е. 5/12+1,5/(15+х)=1,5/х ⇒ 5/12+1,5/(15+х)-1,5/х=0 ⇒ 5+18/(15+х)-18/х=0 ⇒ 5х(15+х)+18х-18(15+х)=0 ⇒ 125х+5х²+18х-270-18х=0 ⇒ 5х²+125х-270=0 ⇒ х²+25х-54=0 ⇒ D=625+216=841 ⇒ х₁=(-25+29)/(-2·54)= - 1/26 х₂=(-25-29)/(-2·54)=1/2=0,5(км/ч) Скорость течения 0,5 км/ч.