Плот, отправленный от пристани А, через 6 часов доплывает до пристани Б. Расстояние между пристанями равно 12 км. За какое время моторная лодка от при стани Б дойдет до пристани А, если собственная скорость лодки 6 км...
Плот, отправленный от пристани А, через 6 часов доплывает до пристани Б. Расстояние между пристанями равно 12 км. За какое время моторная лодка от при стани Б дойдет до пристани А, если собственная скорость лодки 6 км/ч ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Расстояние от пристани к пристани(12км) : на скорость лодки (6км/ч) = 2 часа