Плотность смеси газов, содержащей 25% этана, 25% пропана и 50% бутана, по азоту равна: 1) 1,18; 2) 2,0; 3) 0,78; 4) 1,7; 5) 1,0.
Химия
Плотность смеси газов, содержащей 25% этана, 25% пропана и 50% бутана, по азоту равна: 1) 1,18; 2) 2,0; 3) 0,78; 4) 1,7; 5) 1,0.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M = w*M(C₂H₆) + w*M(C₃H₈) + w*M(C₄H₁₀)= 0,25*30 + 0,25*44 + 0,50*58 = 7,5 + 11 + 29 = 47,5 г/моль DпоN₂ = 47,5 г/моль / 28 г/моль = 1,7 ответ: 4)
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