Пловец спрыгнул с лодки и поплыл к берегу. Через три минуты он проплыл 3/5 расстояния до берега. Сколько времени ему осталось плыть если скорость его движения не изменится Помогите плиз даю 47 баллов
Пловец спрыгнул с лодки и поплыл к берегу. Через три минуты он проплыл 3/5 расстояния до берега. Сколько времени ему осталось плыть если скорость его движения не изменится Помогите плиз даю 47 баллов
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пловцу осталось проплыть 2/5 расстояния. Если скорость постоянна, то расстояние пропорционально времени 3/5 расстояния -------за 3мин 2/5 расстояния ------за х мин х = 2/5 · 3 : 3/5 = 2(мин) Ответ : Пловцу осталось плыть 2 минуты