Пловец по течению быстрой реки проплыл 150м. Когда же он поплыл против течения, то з?? такое же время его снесло течениям на 50м ниже по течению. Во сколько раз скорость реки больше скорости пловца ? Срочного плиз
Математика
Пловец по течению быстрой реки проплыл 150м. Когда же он поплыл против течения, то з?? такое же время его снесло течениям на 50м ниже по течению. Во сколько раз скорость реки больше скорости пловца ? Срочного плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость течения x, скорость пловца y. Скорость реки в 2 раза больше скорости пловца.
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